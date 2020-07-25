ЕС предостерёг Украину от изменений в системе госзакупок в промышленности

https://static.news.ru/photo/28b9b5ba-ce93-11ea-ad47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Евросоюзе обеспокоены инициативой Верховной рады об ограничении доступа к публичным закупкам в сфере машиностроения.

Как сообщает ТАСС, Киев хочет поставить условие, что хотя бы часть такой продукции должна быть произведена на Украине.

Хотя желание поддержать отечественную промышленность понятно, особенно учитывая экономические трудности из-за пандемии СOVID-19, есть другие способы это делать, не нарушая принципов свободной конкуренции в отношениях со странами ЕС и другими членами ВТО, — заявили в представительстве ЕС на Украине.

В представительстве ЕС добавили, что дальнейшая реакция Брюсселя по этому вопросу будет зависеть от будущих решений Украины.

Отмечается, что инициатива Киева предусматривает временное установление — с 1 января 2021 года сроком на десять лет — особенностей осуществления процедур закупки отдельных товаров. Среди прочего там оговариваются преференции при государственных закупках для товаров, детали которых произведены на Украине. Предусмотрено, что такая локализация должна достигать доли в 25–40% с 2021 года с дальнейшим повышением до 40–60% с 2024 года.

Как писал NEWS.ru, в России вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии, однако виноделы указывают на необходимость господдержки для отрасли.

Закон устанавливает запрет на использование импортного винограда и виноматериала для производства российского вина. По оценкам виноделов, собственных саженцев в России пока недостаточно и использование качественного импортного посадочного материала пойдёт лишь на пользу, но для его приобретения отрасли нужны субсидии.