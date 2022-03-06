Евросовет: ЕС не будет оплачивать поставку боевых самолётов Украине
Шарль Мишель: европейские средства не предназначены для финансирования поставки военных самолётов Украине
Захар Чайченко
Захар Чайченко
12:09, 06 марта 2022
МиГ-29Фото: Michael Debets/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Евросоюз не собирается финансировать отправку боевых самолётов Украине, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. Он подчеркнул, что ЕС впервые займётся поставками летального вооружения, но речи о финансировании военных самолётов Украине нет, пишет французское издание Journal du Dimanche.
Впервые мы занимаемся поставками летального вооружения. Однако европейские средства не предназначены для финансирования поставки военных самолётов Украине, — сказал Мишель.
Глава Евросовета пояснил, что ЕС поддерживает Украину на всех уровнях, при этом сохраняя открытыми каналы для коммуникации с Россией.
ЕС точно не находится в состоянии войны с Россией. С Россией, несмотря на трагическую ситуацию, которую мы переживаем, мы сохранили все наши каналы связи открытыми, даже если она остаётся сложной, хрупкой и разочаровывающей, — добавил Мишель.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что США изучают перспективы отправки Польшей на Украину «самолётов советской эпохи». В обмен Польша планирует получить истребители американского производства F-16.