Евросовет: ЕС не будет оплачивать поставку боевых самолётов Украине

Евросоюз не собирается финансировать отправку боевых самолётов Украине, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. Он подчеркнул, что ЕС впервые займётся поставками летального вооружения, но речи о финансировании военных самолётов Украине нет, пишет французское издание Journal du Dimanche.

Впервые мы занимаемся поставками летального вооружения. Однако европейские средства не предназначены для финансирования поставки военных самолётов Украине, — сказал Мишель.

Глава Евросовета пояснил, что ЕС поддерживает Украину на всех уровнях, при этом сохраняя открытыми каналы для коммуникации с Россией.

ЕС точно не находится в состоянии войны с Россией. С Россией, несмотря на трагическую ситуацию, которую мы переживаем, мы сохранили все наши каналы связи открытыми, даже если она остаётся сложной, хрупкой и разочаровывающей, — добавил Мишель.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что США изучают перспективы отправки Польшей на Украину «самолётов советской эпохи». В обмен Польша планирует получить истребители американского производства F-16.