Ереван обвинил Баку в обстрелах на границе

Минобороны Армении заявило о нарушении режима прекращения огня со стороны вооружённых сил Азербайджана на армяно-азербайджанской границе. Огонь был подавлен ответными действиями, ситуация на настоящий момент остаётся относительно стабильной, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Ранее при посредничестве российской стороны Баку и Ереван договорились об установлении режима прекращения огня на границе, который действует с 17:30 (мск) 16 ноября.

Поздно вечером 17 ноября азербайджанские вооружённые силы открыли беспорядочный огонь на армяно-азербайджанской границе в тавушском направлении. Ответными действиями огонь противника был подавлен, — говорится в заявлении.

О потерях среди азербайджанских и армянских военных пока не сообщается.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе, призвала обе стороны проявлять сдержанность. По её словам, Москва находится на связи с Баку и Ереваном. РФ считает важным скорейший запуск процесса делимитации границы. Представитель МИД призвала Баку и Ереван не допускать новых инцидентов и решать все споры исключительно политико-дипломатическим путём.

Минобороны Армении ранее заявило о сохранении напряжённой ситуации на границе и обвинило Азербайджан в применении ракет и бронетехники на восточном направлении. В свою очередь в Минобороны Азербайджана сообщили о провокациях армянских военных на границе.

По данным азербайджанского оборонного ведомства, в ходе столкновений на границе 16 ноября погибли семеро военных Азербайджана, один военнослужащий Армении, а также 13 оказались в плену.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, говоря об эскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе, заявил, что Россия трижды предлагала начать процесс демаркации, но Азербайджан все три раза затягивал процесс. По его мнению, крайне важно урегулировать ситуацию на границе мирным путём, Ереван готов к процессам делимитации и демаркации.

В свою очередь глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов предложил создать комиссию для решения вопроса по делимитации границы.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.