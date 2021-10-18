Эрдоган заявил, что мир не может зависеть от милости «горстки стран»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что судьба человечества не должна быть оставлена на милость «горстке стран», которые победили во Второй мировой войне. Свою идею о расширении прав членов ООН до прав пяти постоянных членов Совбеза организации он озвучил в парламенте Анголы, трансляция велась в его Twitter.

В то время как мир меняется, и дипломатия, торговля, международные отношения претерпевают радикальные преобразования, немыслимо, чтобы архитектура глобальной безопасности оставалась прежней. Не прислушиваться к требованиям перемен означает настойчиво пытаться сохранить статус-кво, сложившийся после Второй мировой войны, — пояснил турецкий лидер.

Он ещё раз подчеркнул, что «мир больше пяти», намекая на страны, являющиеся постоянными членами Совбеза ООН.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Реджеп Тайип Эрдоган заявил о наличии дорожной карты, которая поможет «загнать в угол» постоянных членов Совбеза ООН. Он добавил, что Анкара в этом вопросе постоянно «давила и давит, и призывает к этому всё мировое сообщество».