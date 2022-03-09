Эрдоган предположил, к чему приведут переговоры РФ и Украины в Анталье

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Анталье состоятся. По его мнению, они могут привести к установлению режима прекращения огня на Украине, передаёт ТАСС.

Я надеюсь, что завтра состоится первая встреча глав МИД Украины и России, которая откроет двери для постоянного прекращения огня, — сказал он.

Ранее министры иностранных дел России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба дали согласие на проведение переговоров на полях дипломатического форума в Анталье, который состоится 10 марта. О намерении глав внешнеполитических ведомств сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, который также примет участие во встрече.

Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Россия готова к переговорам с Украиной в Турции. По её словам, понимание того, поддерживает ли соседняя страна стремление найти консенсус по сложившейся ситуации, появится после запланированной встречи глав внешнеполитических ведомств двух государств. Позднее она уточнила, что встреча в Турции согласована и противоположной стороной и это даёт основания полагать, что переговоры состоятся.