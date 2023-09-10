Эрдоган предостерег от поставок зерна по Черному морю без участия России Эрдоган: РФ нельзя исключать из зерновой сделки из-за риска роста напряженности

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россию нельзя исключать из зерновых договоренностей из-за риска роста напряженности. По его словам, в этом случае поставки вряд ли будут устойчивыми.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара продолжит поддерживать тесный контакте с Москвой, Киевом и заинтересованными в продолжении Черноморской инициативе сторонами.

Турецкий лидер отметил, что на саммите «Большой двадцатки» G20 удалось провести детальное обсуждение ситуации вокруг Зерновой сделки.

Ранее сообщалось, что Эрдоган уговаривает лидеров стран «Большой двадцатки» выполнить требования России ради возобновления зерновой сделки. При этом по большей части глава государства просит коллег ослабить санкции в отношении РФ.

Позднее сообщалось, что лидеры стран «Большой двадцатки» по итогам саммита в Нью-Дели приняли общую декларацию, где призвали к полному выполнению зерновой сделки, в частности обеспечению поставок российских удобрений.