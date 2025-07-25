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25 июля 2025 в 14:56

Эрдоган предложит Путину и Трампу провести встречу в Стамбуле

Реджеп Тайип Эрдоган Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Depo Ohotos/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о планах обсудить с лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом возможность проведения встречи в Стамбуле. Как уточнил глава государства, он хотел бы посвятить данную беседу урегулированию конфликта на Украине. По словам Эрдогана, он планирует поговорить с Путиным и Трампом по телефону на этой неделе, передает ТАСС.

Возможно, в течение этой недели мы проведем переговоры с Путиным и Трампом с тем, чтобы обсудить вопрос о возможности проведения встречи лидеров в Стамбуле. Мы будем стремиться к этому, — сказал турецкий лидер.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский выразил мнение, что для его встречи с Путиным необходима соответствующая повестка дня. По его словам, в Москве уже начали говорить об этом. Зеленский назвал это «движением в направлении к какому-то формату встречи».

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина с Зеленским до конца августа представляется маловероятной. Однако он отметил, что такие переговоры поставили бы точку в урегулировании конфликта.

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