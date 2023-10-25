Эрдоган одобрил вступление Швеции в НАТО: что это значит для России Востоковед Гафуров: Швецию вряд ли примут в НАТО до конца ноября

Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил парламенту страны ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО. В этом случае все примыкающие к Балтике страны, кроме России, будут участниками этого военного блока. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция вступит в Альянс уже в ноябре этого года. Почему Эрдоган согласился принять шведов в НАТО, как это скажется на российско-турецких отношениях и насколько опасна Швеция в НАТО для России, разбирался NEWS.ru.

Как Швеция сотрудничала с НАТО раньше

Швеция до недавнего времени была формально нейтральным государством — это означало, что страна не вступала ни в какие военные блоки. Несмотря на это, Стокгольм сотрудничал со Североатлантическим альянсом уже долгое время.

В 1994 году Швеция присоединилась к программе сотрудничества с НАТО «Партнерство ради мира». А в 1997 году Стокгольм вошел в Совет евро-атлантического партнерства, который выступает площадкой для политического диалога стран НАТО.

Шведские войска вместе с силами НАТО находились в Боснии и Косово, также они выполняли операции в Афганистане, Ливии и Ираке. Швеция закрепила свой статус страны, сотрудничающей с НАТО, в 2013 году, когда присоединилась к силам быстрого реагирования Альянса.

Наряду с этим в 2014 году, после присоединения Крыма к России и начала войны на Донбассе, Стокгольм стал участником программы расширенных возможностей НАТО. А уже 18 мая 2022 года, после начала спецоперации России на Украине, Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО.

Фото: Henrik Montgomery/Tt/Global Look Press Турция поддержала заявление Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО на саммите НАТО в Мадриде

Почему Турция не позволяла Швеции вступить в НАТО

Анкара заблокировала членство Швеции в НАТО по причине того, что Стокгольм поддерживает Рабочую партию Курдистана, которая запрещена в Турции. Шведы провели пять встреч с представителями турецкой стороны для разрешения этого вопроса.

Им пришлось экстрадировать в Турцию четверых из 70 человек, которых турецкие власти подозревают в терроризме. С такими же трудностями столкнулась после подачи заявки на вступление в НАТО и Финляндия. Однако она не стала выполнять требования Анкары и тем не менее смогла присоединиться к Альянсу 4 апреля 2023 года. Почему же Швеция еще не стала членом блока?

Причина в том, что лидер датской антиисламистской партии Stram Kurs («Жесткий курс»), ультраправый активист Расмус Палудан, а позднее иракский беженец Салван Момика и его до сих пор неизвестный соратник провели в Стокгольме акции по сожжению Корана. Эрдоган тогда заявил, что Швеция сможет вступить в НАТО только после того, как «террористические организации» в стране прекратят свои публичные акции.

Но хотя участники акции сожжения Корана так и не были наказаны, Анкара все равно начала процесс ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО.

Директор Центра изучения современной Турции РАН Амур Гаджиев высказал мнение в беседе с NEWS.ru, что Анкара потеряла от того, что одобрила заявку Стокгольма на присоединение к Альянсу.

«Я считаю, что с точки зрения интересов Турции Эрдоган поступил неправильно. Предметом торга с НАТО для вступления Швеции в Альянс могли выступить новые вооружения. Но их так и не поставили Анкаре, потому что не были достигнуты договоренности. Турция просто поторопилась», — полагает эксперт.

Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press Расмус Падулан на плакате

Кто еще мешает Швеции вступить в НАТО

Швеция станет членом НАТО после того, как все страны блока ратифицируют протокол о вступлении Швеции в Североатлантический альянс и уведомят об этом правительство США. Кроме того, ратификация заявки Стокгольма должна быть как со стороны парламента, так и главы государства каждой из стран НАТО. До сих пор не было случая, когда бы мнения парламента и лидера страны разошлись в вопросе принятия Стокгольма в Альянс.

Венгрия открыто не выступает против членства Швеции в НАТО, однако Будапешт постоянно откладывает окончательное голосование по вопросу ратификации заявки Стокгольма. В сентябре этого года в парламенте Венгрии случился скандал, вызванный трансляцией в шведских школах видео, в котором критикуется отход Будапешта от демократических принципов.

«Я думаю, что нам не нужен союзник, который имеет такое же мнение о нас и нашем патриотизме, как отражено в этом маленьком фильме», — заявил по этому поводу спикер парламента Венгрии Ласло Кевер.

Однако этот скандал не имел никаких реальных политических последствий, кроме критики Стокгольма со стороны Будапешта. Венгрия официально не выразила своего несогласия с принятием Швеции в НАТО.

Тем не менее в НАТО опасаются, что Будапешт попытается использовать вопрос присоединения Швеции к Альянсу в своих интересах. Так, немецкое издание Intellinews указывало, что парламент Венгрии постоянно откладывает голосование по ратификации заявки Стокгольма на вступление в НАТО, ссылаясь на свою занятость. По мнению газеты, Венгрия тем самым шантажирует Еврокомиссию, чтобы она разморозила 22 миллиарда субсидий, которые предназначены для Будапешта. Эти средства были заморожены, так как Евросоюз требует от Венгрии обеспечить независимость судебной системы страны, которую, по мнению Брюсселя, правительство Виктора Орбана пытается поставить под свой контроль.

Фото: Annegret Hilse/SVEN SIMON/Global Look Press Виктор Орбан

Когда Швеция вступит в НАТО

Формально не существует утвержденного срока вступления Швеции в НАТО, так как парламент Турции, а также парламент и премьер-министр Венгрии еще не ратифицировали протокол о членстве Швеции в Североатлантическом альянсе. Тем не менее в НАТО уже обозначили возможные сроки присоединения Стокгольма к организации.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция должна быть принята в Альянс не позднее встречи министров иностранных дел объединения, намеченной на 28–29 ноября, пишет Bloomberg со ссылкой на представителя шведского правительства.

Однако у экспертов есть сомнения, что Швеция будет принята в НАТО в ближайшей перспективе. В частности, востоковед Саид Гафуров объяснил NEWS.ru, почему турецкий парламент может не ратифицировать протокол о вступлении Швеции в НАТО. Он указал, что решение зависит не только от подконтрольной Эрдогану правящей партии Турции, но и от ее партнеров по коалиции.

«Это вопрос скорее внутренней политики Анкары, а не международных отношений. Эрдоган может попытаться протолкнуть это решение, но не факт, что его союзники с ним согласятся, не говоря уже об оппозиции», — заявил Гафуров.

Фото: g90/Miramax Films/Global Look Press Корабли НАТО в Швеции

Как это скажется на России?

После ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО, все страны Балтийского моря, кроме России, будут состоять в Североатлантическом альянсе.

Тюрколог Гаджиев считает, что такая ситуация на Балтике отражает непростое геополитическое положение, которое сейчас сложилось для Москвы. Однако само по себе вступление Швеции в НАТО для России угрозы не несет, уверен он.

Гаджиев также считает, что согласие Эрдогана на вступление Швеции в НАТО не ухудшит отношения Москвы и Анкары.

«Решение Эрдогана не угрожает российско-турецким отношениям. Москва рассматривает вхождение стран в НАТО как их суверенное право. Тем более отношения России и Турции переживают взлет. Страны нуждаются друг в друге», — отметил эксперт.

Саид Гафуров также считает, что рисков для российско-турецких отношений нет. «Решение Эрдогана не повлияет на отношения между Россией и Турцией. Кроме того, РФ не будет особо обеспокоена принятием Швеции в НАТО, так как это внутреннее дело Альянса», — сказал Гафуров.

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