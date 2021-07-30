Эрдоган объявил пострадавшие от пожаров области Турции зоной бедствия

Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил на своей официальной странице в Twitter, что области на юге страны, пострадавшие от лесных пожаров, объявляются зоной бедствия. Политик добавил, что Анкара приложит все усилия для борьбы со стихией и возмещения ущерба.

Мы продолжим предпринимать все необходимые шаги, чтобы залечить раны нашей нации, возместить ущерб и сделать всё возможное для того, чтобы ситуация улучшилась, — говорится в аккаунте главы государства.

По данным министра сельского и лесного хозяйства республики Бекира Пакдемирли, за последние трое суток спасатели взяли под контроль 70 очагов возгорания, в южных провинциях Адана, Анталья, Мерсин и Османие по-прежнему продолжают бушевать 11 пожаров.

Накануне жители Турции опубликовали видео с «огненной трассой», по которой люди спасаются от мощных лесных пожаров. По состоянию на 30 июля в стране удалось локализовать 70 из 81 пожара. Помогают тушить пламя самолёты из России, Украины, ещё один самолёт в помощь отправит Азербайджан.

Ранее видео поджога травы, который привёл к масштабным пожарам в Турции, попало в Сеть. Вероятных поджигателей удалось снять с помощью беспилотника. Их поиск ведёт полиция, на помощь ей подключилась разведка. Имеется слишком много свидетельств того, что бушующие в стране пожары являются следствием преднамеренных поджогов.