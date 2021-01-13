Эрдоган назвал блокировки Трампа в соцсетях «цифровым фашизмом»

https://static.news.ru/photo/76e96dd8-55d0-11eb-8272-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Турции Реджеп Эрдоган прокомментировал блокировки аккаунтов главы Соединённых Штатов Дональда Трампа в социальных сетях. Он назвал произошедшее «цифровым фашизмом».

Цифровизация и удобства, которые дают нам Интернет и соцсети, также рождают серьёзные риски. Споры вокруг результатов выборов в США показали, куда может завести цифровой фашизм, — сказал он.

По его словам, террористы занимаются вмешательством в политику через социальные сети. Он отметил, что власти Турции неоднократно сталкивались со случаями «произвола соцсетей, но не поддадутся их диктату». Политик считает, что в стране растёт использование национальных мессенджеров, а местные власти будут развивать и укреплять этот рост, передаёт РИА Новости.

На прошлой неделе Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрыли доступ к профилям Трампа на различные сроки. Они считают, что тот своими выступлениями на этих платформах спровоцировал беспорядки в Вашингтоне и штурм Капитолия своими сторонниками.

Ранее NEWS.ru писал, что министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр раскритиковал решение Twitter заблокировать аккаунт президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Он заявил, что так называемая цифровая олигархия является угрозой для государств и демократий. Ле Мэр считает, что регулирование цифровых гигантов должно осуществляться властями, народом и правосудием.