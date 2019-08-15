https://static.news.ru/photo/e15f83b8-bfaf-11e9-9d45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний должен быть заменён на другого человека. Лучшим вариантом замены называют митрополита Луцкого и Волынского Михаила Зинкевича.

Об этом сообщает « Страна.Ua » со ссылкой на источник.

Издание отмечает, что в церкви Епифания считают неэффективным руководителем, поэтому ему на смену требуется более «волевой и авторитетный» глава.

Ранее News.ru сообщал, что важные вопросы в ПЦУ решаются только при участии патриарха Варфоломея, резиденция которого находится в турецком Стамбуле, поэтому многие раскольники не понимают, кто на самом деле ими руководит. С таким заявлением выступил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Он отметил, что эти моменты прописаны в новом томосе.