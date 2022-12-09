Элтон Джон объявил об отказе от Twitter из-за Маска Элтон Джон объявил, что перестанет использовать Twitter из-за новой политики соцсети

Фото: Gary Mitchell/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Элтон Джон

Британский певец и композитор Элтон Джон объявил о прекращении пользования социальной сетью Twitter. По его словам, изменения, произошедшие в сети после того, как ее владельцем стал американский миллиардер Илон Маск, в дальнейшем будут способствовать значительно более легкому распространению дезинформации среди пользователей. О своем решении музыкант сообщил на личной странице в соцсети, на которую подписаны более 1,1 млн человек.

Мне грустно видеть, как дезинформацию используют, чтобы разобщать наш мир. Я решил больше не пользоваться Twitter в связи с недавними изменениями в его политике, которые позволят дезинформации активно распространяться без всякого контроля, — поведал Джон.

Илон Маск отреагировал на данное сообщение. Он заявил, что любит музыку Элтона Джона и выразил надежду, что музыкант вернется в соцсеть, а также поинтересовался, что именно вызвало беспокойство 72-летнего композитора. Ответа на вопрос он пока не получил.

26 октября бизнесмен обновил описание своего профиля в социальной сети: он указал, что является «главным по твитам». 28 октября Маск принял руководство Twitter. После этого он объявил о планах сократить штат компании. Из 7,5 тысячи работников под сокращение могли подпасть порядка 3,7 тысячи. Тех, кто будет уволен, Маск обещал лично известить об этом. Оставшимся в компании сотрудникам должны запретить работать в удаленном режиме.

Позднее Маск назвал главную миссию Twitter. Соцсеть должна стать самым точным источником информации о мире, считает бизнесмен.