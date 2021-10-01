Электричество в Абхазию до устранения аварии будут подавать из России

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Россия будет поставлять электроэнергию в Абхазию до устранения последствий аварии на линии электропередачи в республике. Об этом сообщает пресс-служба абхазского предприятия «Черноморэнерго».

Инцидент произошёл накануне вечером. Большая часть Абхазии оказалась обесточена.

В настоящее время службы «Черноморэнерго» выясняют причины происшествия и занимаются ликвидацией аварии.

Абхазия получает электричество от Ингури ГЭС, которая расположена на границе с Грузией. Это единственный объект, который эксплуатируют обе страны. Плотина ГЭС расположена на грузинской стороне, а пульт управления — на стороне Абхазии.

Ранее сообщалось, что у поляков началась паника из-за цен на электричество и газ.