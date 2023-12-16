El Universo: почетного консула Великобритании похитили в Эквадоре

Фото: Fabian Koss/dpa/Global Look Press

В Эквадоре был похищен почетный консул Великобритании в Гуаякиле Колин Армстронг, сообщает газета El Universo. По ее данным, инцидент произошел утром в субботу, 16 декабря, в провинции Лос-Риос.

Согласно информации издания, вместе с консулом был похищен еще один человек. Других подробностей издание не приводит.

В свою очередь в полиции Эквадора сообщили, что специализированные подразделения проводят следственные мероприятия «в связи с предполагаемым преступлением в отношении предпринимателя». Оно произошло утром 16 декабря в провинции Лос-Риос, указали правоохранители.

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