Экспресс-тесты на COVID-19 для туристов хотят ввести на Канарах

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Владельцы отелей на Канарских островах ведут переговоры с региональными и национальными властями об организации экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию нового типа (COVID-19) для туристов, чтобы частично спасти зимний сезон после плохого летнего.

Именно зимой на атлантическом архипелаге тепло. Поэтому именно на холодное время года приходится до 50% годового дохода Канар от туристической отрасли, передаёт портал News.Yahoo.Com.

После резкого падения числа иностранных гостей, карантинных мер в Великобритании и предупреждений о поездках в Испанию в ФРГ, власти Канарских островов выразили надежду, что быстрое тестирование по прибытии и отъезде поможет восстановить турпоток. Отельеры считают, что 15-минутный анализ заманит зарубежных путешественников обратно.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о резком росте темпов распространения коронавируса в стране и констатировал приход второй волны пандемии. Политик выразил опасение, что скоро страна достигнет отметки в тысячу заболевших за сутки. Глава государства призвал всех граждан к неукоснительному соблюдению санитарных правил. Он спрогнозировал «трудную осень и зиму» для Австрии, отметив, что справиться с проблемами помогут дисциплина и внимание.