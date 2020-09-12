Канцлер Курц: в Австрию пришла вторая волна пандемии

https://static.news.ru/photo/84f400a6-f5ad-11ea-9162-fa163e074e61_660.jpg Себастьян Курц Фото: photonews.at/Georges Schneider /Global Look Press

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о резком росте темпов распространения коронавируса в стране и констатировал приход второй волны пандемии.

Две недели назад было около 350 новых случаев заражения в сутки, вчера было более 850. Особенно драматичная ситуация складывается в Вене, где было отмечено 50% всех новых инфицированных в Австрии, — цитирует канцлера Austria Presse Agentur.

Курц выразил опасение, что скоро страна достигнет отметки в тысячу заболевших за сутки. Глава государства призвал всех граждан к неукоснительному соблюдению санитарных правил. Он спрогнозировал «трудную осень и зиму» для Австрии, отметив, что справиться с проблемами помогут дисциплина и внимание.

За всё время пандемии в Австрии выявлено 33 159 случаев COVID-19, от инфекции и связанных с ней осложнений скончались 756 человек.

Ранее о приходе второй волны коронавируса объявили власти Грузии, передавал NEWS.ru.