Власти Грузии заявили о начале второй волны COVID-19 в республике

https://static.news.ru/photo/945baaf0-f358-11ea-a682-fa163e074e61_660.jpg Фото: GTW/imageBROKER.com/Global Look Press

В Грузии фактически началась вторая волна коронавируса. Об этом заявил глава правительства страны Георгий Гахария. При этом он добавил, что ситуация контролируется и призвал соотечественников не паниковать.

Как мы предполагали вторую волну, фактически этот процесс начинается. Мы предполагали осень, и осенью этот процесс начинается, — цитирует премьера РИА Новости.

По словам Гахарии, на изменение эпидемиологической ситуации в Грузии указывает показатель прироста новых случаев коронавируса. Так, 10 сентября в республике были зафиксирован суточный антирекорд — 57 заболевших. Днём ранее было выявлено 44 случая заражения.

Как писал NEWS.ru, несколько дней назад власти Грузии сократили с 12 до восьми дней срок обязательного карантина для въезжающих в республику. В то же время с 15 сентября все пребывающие в страну будут обязаны предоставлять результаты ПЦР-теста на COVID-19.