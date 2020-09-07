Грузия изменила антикоронавирусные правила въезда в страну

https://static.news.ru/photo/8ec31150-f119-11ea-8200-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство Грузии сократило срок обязательного карантина для приезжающих в страну с 12 до 8 дней. Вместе с тем с 15 сентября всех прибывающих обяжут предоставлять результаты ПЦР-теста на коронавирус. Его необходимо сделать за 72 часа до въезда в страну, заявил глава правительства Георгий Гахария.

Он уточнил, что такое решение было принято на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Обязательный карантин должны проходить все, кто приезжает в Грузию из-за рубежа. Исключение сделано для граждан Германии, Франции, Латвии, Литвы и Эстонии — с этими странами возобновлено прямое авиасообщение. Самоизолируются в основном те, кто контактировал с заражёнными.

Мы сокращаем его [cрок обязательного карантина] для того, чтобы уменьшить дискомфорт для наших граждан и гостей. На девятый день человек будет обязан пройти ПЦР-тестирование и при получении отрицательного результата он сможет покинуть зону карантина. Ещё один тест будет необходим на 12-й день, — цитирует Гахарию РИА Новости.

Вместе с тем, добавил он, предоставлять результат тестирования на границе при въезде в страну должны будут абсолютно все иностранцы, в этом никаких исключений нет.

Также премьер-министр отметил, что из-за нескольких вспышек коронавируса на курорте Черноморского побережья Аджарии власти отложили начало учебного года в школах и университетах Батуми и Кобулети до 1 октября.

Ранее на российском Черноморском побережье решили до 1 ноября продлить курортный сезон, начало которого было отложено из-за эпидемии. Как писал NEWS.ru, в туротрасли уже спрогнозировали загрузку отелей на уровне 90%. Способствовать этому должно сезонное снижение цен, считают эксперты.