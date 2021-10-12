Эксперт ВОЗ оценил «Спутник V»

Всемирная организация здравоохранения рассчитывает на одобрение вакцины «Спутник V», так как, по предварительным данным, это «очень хорошая вакцина». Об этом в интервью РИА Новости заявила научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан. На сегодняшний день российская вакцина одобрена в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек.

Мы надеемся, что «Спутник V» будет одобрен, потому что, судя по данным, которые мы видели, это очень хорошая вакцина, — сказала Сваминатан.

Ранее глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о ходе испытаний вакцины от коронавируса на подростках. По словам учёного, в испытаниях применяют вакцину, разведённую в концентрациях 1:10 и 1:5. Первая совершенно не даёт побочных эффектов, но вызывает у детей (в отличие от взрослых) особенно сильный иммунный ответ. Вторая тоже не имеет серьёзных побочных эффектов, но может вызывать температуру в пределах 37,5 градуса.

Подобные испытания вакцины уже провели Pfizer и её германский партнёр BioNТech. Вакцина показала безопасность и эффективность для детей в возрасте 5–11 лет. Об этом говорится в заявлении американской компании, которая планирует подать просьбу об одобрении препарата для детей.