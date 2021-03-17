Эксперт сообщил, накажет ли КНР Украину за ситуацию с «Мотор Сич»

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Национализация предприятия «Мотор Сич» может остаться без наказания для Украины со стороны Китая. Тем не менее, в КНР считают, что Киев в этом вопросе перешёл черту. Об этом сообщил журналист издания «Украина.ру» Максим Максимов.

Ранее стало известно, что акционеры предприятия из Запорожья в конце января попали под санкции Киева. В их числе оказались четыре компании из Китая. Позже в Киеве решили вернуть «Мотор Сич» в госсобственность, готовится законопроект о национализации.

По словам Максимова, в Китае понимают, что за указанным решением Украины «стоит Вашингтон». Журналист отметил, что точка невозврата уже пройдена, ведь было озвучено заявление на уровне МИД КНР. Оно означает, что украинские партнёры, по мнению Китая, перешли черту.

Разумеется, все с нетерпением ждут продолжения шоу. Все хотят видеть публичное унижение Киева, — подчеркнул Максимов.

Автор напомнил, что Китай запретил импорт из Австралии в ответ на поддержку в этой стране кампании по обвинению азиатского государства в распространении коронавируса. Однако «Мотор Сич» для КНР — не столь болезненный вопрос. Поэтому Пекин будет действовать иначе, но реакция точно последует, передаёт слова журналиста портал «Экономика сегодня».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Пекин ответит на санкции, введённые украинскими властями в отношении компаний и гражданина КНР, участвовавших в приобретении акций фирмы «Мотор Сич». Об этом пишут эксперты китайского издания «Хуанцю шибао». Пекин, несмотря на хорошие отношения между странами, может ввести ответные санкции.