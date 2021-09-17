Эксперт рассказал об угрозах безопасности российской авиации
Сона Рустамова
Сона Рустамова
13:51, 19 сентября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Украина может повторить трагедию с малайзийским MH17 над Россией, если получит от США противоракетные комплексы THAAD. Об этом «ПолитРоссии» заявил военный аналитик и эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов. Ранее американская сторона обратилась в Пентагон с просьбой обновить украинскую систему противовоздушной обороны.
По словам эксперта, украинские ПВО являются устаревшими, в связи с чем их потенциал является ограниченным. При этом он призвал не возлагать больших надежд на американские комплексы Patriot, которые проявили себя не лучшим образом в Саудовской Аравии.
Аналитик также обратил внимание на THAAD, который представляет явную угрозу безопасности российской авиации.
Если у них появится оружие с повышенным могуществом, то это будет угрожать полётам всей нашей гражданской авиации, вплоть до 300-400 километров от границы, — отметил Орлов.
Следуя из этого, американцы, по словам эксперта, больше будут склоняться, чтобы предоставить Украине не THAAD, а комплексы Patriot.
Ранее в СМИ сообщалось, что США тайно поставили в Израиль ЗРК Patriot. Журналисты отмечают, что по израильской территории было выпущено большое количество ракет со стороны сектора Газа и израильские системы противоракетной обороны «Железный купол» должны усердно работать, чтобы перехватить эти ракеты.