Украина может повторить трагедию с малайзийским MH17 над Россией, если получит от США противоракетные комплексы THAAD. Об этом «ПолитРоссии» заявил военный аналитик и эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов. Ранее американская сторона обратилась в Пентагон с просьбой обновить украинскую систему противовоздушной обороны.

По словам эксперта, украинские ПВО являются устаревшими, в связи с чем их потенциал является ограниченным. При этом он призвал не возлагать больших надежд на американские комплексы Patriot, которые проявили себя не лучшим образом в Саудовской Аравии.

Аналитик также обратил внимание на THAAD, который представляет явную угрозу безопасности российской авиации.

Если у них появится оружие с повышенным могуществом, то это будет угрожать полётам всей нашей гражданской авиации, вплоть до 300-400 километров от границы, — отметил Орлов.

Следуя из этого, американцы, по словам эксперта, больше будут склоняться, чтобы предоставить Украине не THAAD, а комплексы Patriot.

Ранее в СМИ сообщалось, что США тайно поставили в Израиль ЗРК Patriot. Журналисты отмечают, что по израильской территории было выпущено большое количество ракет со стороны сектора Газа и израильские системы противоракетной обороны «Железный купол» должны усердно работать, чтобы перехватить эти ракеты.