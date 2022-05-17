Эксперт: отправленное Киеву западное оружие может оказаться у террористов Эксперт Расмуссен: поставляемое Киеву оружие может попасть в руки террористов или на чёрный рынок

Вооружённые силы Украины / Фото Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Поставляемое Киеву западное вооружение может попасть как на чёрный рынок, так и в руки террористов, которые могут использовать арсенал против США и других западных стран. Так считает вице-президент Евразийского центра в Вашингтоне Эрл Расмуссен, которого цитирует РИА Новости. По его словам, учитывая опыт прошлых военных конфликтов, большая часть поставляемого оружия не достигает линии фронта.

Ирония заключается в том, что часть этого вооружения может вернуться в Европу и США, так что в конечном итоге мы увеличиваем риск террористической угрозы для собственной страны, — заявил Расмуссен.

Эксперт добавил, что значительная часть зарубежного арсенала будет уничтожена российскими военными в местах хранения.

С начала специальной военной операции РФ западные страны поставили Украине вооружений на сумму, превышающую 5 млрд евро, подсчитали эксперты Института мировой экономики в Киле (Германия). Львиная доля из этой суммы пришлась на США. Помимо них в число лидеров по поставкам в денежном выражении вошли в порядке убывания Польша, Канада, Великобритания, Латвия, Эстония, Словакия, Италия, Германия, Франция, Швеция и Чехия.