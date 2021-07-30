Свидетельства того, что SARS-CoV-2 мог оказаться утечкой из лаборатории в китайской Ухани, не существует. Об этом заявил руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы Дидье Питте.

Швейцарский изобретатель формулы антисептика для рук считает , что обвинение Китая является политическим вопросом.

Первая разрушительная бактерия, которая сбежала из лаборатории, сделала это в США. И произошло это в лаборатории с крайне высоким уровнем безопасности, — отметил Питте.

Он добавил, что утечка вполне возможна, но предполагать это «в действительности нет причин». И неважно, был ли у лаборатории в Ухани недостаточный уровень безопасности, или сыграла роль некомпетентность персонала.

Ранее стало известно, что более полумиллиона пользователей Интернета в Китае подписали открытое письмо во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) с требованием расследовать ситуацию в американской биологической лаборатории на базе Форт-Детрик. Китайцы отметили, что такие проверки необходимы для предотвращения следующих пандемий.