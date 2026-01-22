Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 11:28

Эксперт объяснил уязвимость ЕС перед давлением США

Европа оказалась в уязвимом положении перед давлением президента США Дональда Трампа из-за ряда собственных стратегических просчетов, рассказал ТАСС исполнительный директор Института экономики роста им. П. А. Столыпина Антон Свириденко. Он отметил, что отсутствие реального политического единства и дефицит союзников мешают лидерам ЕС выстроить скоординированный ответ на экономические требования США.

Эксперт указывает на глубокие ментальные противоречия и борьбу за глобальное лидерство, где Вашингтон намерен занимать только первое место. Ситуация осложняется внутренним миграционным кризисом и необходимостью пересматривать ранее принятые решения.

Европе будет неприятно, но в прошлом у нее было много ошибок: отказ от сотрудничества с Россией, сложные отношения с Китаем, к тому же влияют возникавшие то тут, то там старые колониальные нотки и вытекающий дефицит союзников, чтобы защититься от американских интересов, — резюмировал эксперт.

Свириденко полагает, что в ближайшее время вероятен масштабный пересмотр торговых сделок, который уже начинает реализовываться. Эксперт допускает, что горячие головы будут даже призывать к военному ответу по Гренландии.

Ранее премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что президент США Дональд Трамп не сможет получить Гренландию, поскольку остров не продается. По его мнению, в Дании не хотят и не готовы заключать сделку с Белым домом.

