Эксперт объяснил, почему Западу невыгодно делать бронетехнику на Украине Эксперт Тебин: для производства бронетехники на Украине Западу нужны деньги

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Совместные предприятия западного ВПК и Украины могут оказаться нерентабельными, так как развернуть и наладить производство вооружения и боевой техники на Украине в нынешних условиях практически невозможно, заявил NEWS.ru заведующий сектором международных военно-политических и военно-экономических проблем Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Прохор Тебин. По его мнению, обеспечить необходимое количество квалифицированных специалистов при демографическом кризисе на Украине также невозможно.

Создание производственных мощностей в чистом поле — это большие деньги, время и люди. О каком серьезном капитальном строительстве можно говорить в условиях боевых действий, когда по этим промышленным объектам может быть нанесен воздушный удар? – задал вопрос Тебин.

Эксперт также сомневается в том, что зарубежным компаниям в принципе выгодно производить оружие и бронетехнику на территории Украины. По его словам, компании интересует прежде всего прибыль, рабочие ресурсы, доступ к сырью, технологиям и поставщикам, однако ни на что из этого Украина не способна. Кроме того, такое производство не должно быть связано с серьезными репутационными или военными рисками для компаний.

29 сентября в Киеве состоялся Международный форум военной индустрии, куда приехали представители США, Германии, Великобритании, Швеции, Чехии, Турции и других стран.

В рамках форума украинские компании заключили 20 договоров с зарубежными партнерами. Некоторые из документов касаются производства боеприпасов и беспилотников. Посол МИД России Родион Мирошник выразил мнение, что мероприятие в Киеве нужно для того, чтобы замаскировать поставки западного оружия под местное производство.