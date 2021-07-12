Эксперт назвал причины массовых протестов на Кубе

Массовые уличные протесты разразились на Кубе из-за тяжёлого экономического положения островного государства. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал профессор кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец.

По словам эксперта, исход протестов пока предсказать сложно. Хотя коммунистические правители острова крепко держатся за власть, недовольные экономическими проблемами существуют даже среди местных силовиков.

Куба продолжает на протяжении длительного времени находиться в состоянии экономического кризиса, — обратил внимание Виктор Хейфец. — С точки зрения властей, это вызвано сохраняющимся, а кое в чём даже ужесточившимся американским эмбарго. С точки зрения протестующих, это вызвано ущербной экономической моделью. Правы обе стороны.

На Кубе 11 июля начались первые с 1994 года массовые уличные протесты и столкновения с полицией. Демонстранты требовали решения социальных и экономических проблем. Некоторые из них заявляли о желании свергнуть власть.

Президент республики Мигель Диас-Канель в ответ призвал лояльных коммунистическому правительству кубинцев выйти на улицы, чтобы дать отпор протестующим, которых он обвинил в связях с Вашингтоном.