Эксперт назвал причину интереса США к «фальшивым» ливийским банкнотам

https://static.news.ru/photo/509e9822-a321-11ea-b7f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Госдеп США на днях заявил о конфискации на Мальте партии «фальшивых» ливийских динаров, эквивалентной $1,1 млрд, изготовленных Гознаком. Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров сообщил, что многие малые страны заказывают Гознаку печать наличных купюр, так как не имеют своих мощностей, а фальшивые эти деньги или нет, должен определять заказчик, а не США.

«Фальшивые» деньги или нет — определять не Госдепу США, а правительству-заказчику, в данном случае — ливийскому, — заявил KP.RU Багдасаров.

Эксперт полагает, что возмущения Госдепа вызваны тем, что за Ливию и её ресурсы до сих пор продолжается «борьба международных игроков». Страна находится на девятом месте в мире по разведанным запасам нефти, причём большая часть месторождений располагается на территориях, контролируемых ЛНА и Хафтаром.

Как писал NEWS.ru, задержание властями Мальты партии банкнот, изготовленных российским Гознаком для Центрального банка Ливии, произошло в нарушение норм международного права, заказ банкнот был одобрен советом директоров ЦБ Ливии ещё в 2015 году, сообщили в пресс-службе Гознака. По данным Гознака, банкноты являются модифицированной серией предыдущих банкнот и поэтому имеют визуальные отличия по сравнению с ними. Их образцы утвердили представители ЦБ Ливии.

Правительство Мальты 29 мая изъяло партию ливийской валюты. Как утверждает Госдепартамент США, деньги оказались фальшивыми. По версии США, заказчиком печати валюты выступил не Центральный банк Ливии, а некая нелегитимная организация. Кроме того, Госдеп обвинил Россию в усугублении экономических проблем Ливии.