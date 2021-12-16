Эксперт допустил глобальную войну в мире в ближайшие пять лет

Эксперт в области безопасности Эндрю Мишта назвал возможной глобальную войну между великими державами в ближайшие пять лет. По его мнению, сейчас риск конфронтации между США и Китаем гораздо выше, чем раньше, пишет Wall Street Journal.

Наступившее противостояние, считает специалист, может перейти в горячую фазу, к примеру, из-за спора вокруг принадлежности Тайваня. Также другие мощные государства захотят бросить вызов США из-за неготовности американской армии к таком формату войны, считает Мишта. Пентагону при этом на модернизацию ВС потребуется порядка 15 лет, считает автор статьи.

Ко всему прочему Запад на сегодня находится в непростой ситуации из-за волн миграции с Ближнего Востока и Северной Африки, а также эпидемии коронавируса и «культурной революции».

Как считает эксперт, все эти факторы значительно ослабили США. И это даёт окно возможностей для тех стран, которые пожелали бы сбросить США, резюмирует специалист.

Ранее министр Украины по делам ветеранов Юлия Лапутина заявила, что вторжение на территорию республики может привести к новой мировой войне. По мнению министра, война в случае её начала распространится далеко за пределы Украины.