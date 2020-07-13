Экс-советник Трампа захотел рассказать правду о сговоре с Россией

https://static.news.ru/photo/df847d0e-c51d-11ea-b945-fa163e074e61_660.jpg Роджер Стоун Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Бывший советник президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Роджер Стоун, которому недавно смягчили наказание, заявил о намерении написать книгу, чтобы окончательно развеять миф о сговоре с Россией.

Собираюсь написать книгу обо всей этой истории. Чтобы раз и навсегда положить конец мифу о сговоре с Россией, — заявил Стоун в интервью изданию Axios.

Он добавил, что является астматиком, и решение Дональда Трампа о сокращении тюремного срока спасло ему жизнь, ведь там очень трудно соблюдать социальную дистанцию. Стоун пообещал поддержать американского лидера в ходе предвыборной кампании и выразил уверенность, что Трамп сможет одержать победу, несмотря на напряжённую борьбу, а также на препятствия — фальсификацию на выборах, цензуру в Интернете и «постоянный поток лжи, которую продвигают корпоративные мейнстримные СМИ», уточняет РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп сократил тюремный срок своему другу и бывшему советнику Роджеру Стоуну, которого осудили на три года и четыре месяца за воспрепятствование суду в рамках «российского расследования» спецпрокурора Роберта Мюллера. По версии последнего, экс-советник препятствовал процедурам, которые позволили бы установить факт связи президента США с Кремлём.

Расследование под кодовым названием Crossfire Hurricane началось в июле 2016 года. ФБР получило информацию о разговоре между советником Дональда Трампа Джорджем Пападопулосом и «чиновником дружественного государства» в мае 2016 года. Тогда он рассказал, что «команда Трампа получила предложение из России», чтобы раскрыть информацию, которая будет разрушительной для Хиллари Клинтон и Барака Обамы.

После этого демократ, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что президент Соединённых Штатов не должен обладать правом на помилование. Она назвала решение Трампа, благодаря которому Стоуну смягчат срок, «актом ошеломляющей коррупции». По её словам, конгресс примет меры, чтобы предотвратить «этот тип наглых правонарушений», писал NEWS.ru.