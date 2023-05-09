Экс-советник главы Пентагона призвал США наладить отношения с Россией Экс-советник главы Пентагона Макгрегор призвал к нормализации отношений с Россией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор призвал США наладить отношения с Россией для сохранения мира и взаимной выгоды. Этим мнением он поделился в разговоре с кандидатом в президенты США Робертом Кеннеди — младшим. Макгрегор заявил, что администрация Джо Байдена потеряла страх перед глобальным конфликтом, способным навредить в том числе и своей стране. Его возмущает, что Вашингтон продолжает подталкивать Москву к открытому противостоянию.

Я думаю, что мы должны вмешаться вместе с нашими союзниками, мы должны предложить провести переговоры без предварительных условий, отбросить всю эту чушь о том, что русские должны совершить национальное самоубийство, — заявил Макгрегор.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что конфликт на Украине обнажил недовольство остальных стран в отношении Запада. Он призвал европейских политиков серьезно отнестись к ожиданиям и недовольству развивающихся стран. По его словам, Запад долгое время неверно управлял процессом глобализации.