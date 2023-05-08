Боррель: конфликт на Украине обнажил разногласия Запада с остальным миром

Фото: europarl.europa.eu

Конфликт на Украине обнажил разногласия Запада с другими частями мира, заявил в своем блоге глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. При этом он отметил и негативную роль Евросоюза в этом процессе. По его словам, конфликт спровоцировало неправильное управление глобализацией со стороны Запада после окончания холодной войны.

Разрыв между Западом и остальными странами выходит за рамки понимания правильности и недостатков войны. Наоборот, это результат глубокого разочарования — по правде говоря, гнева — по поводу неправильного управления глобализацией со стороны Запада после окончания холодной войны, — пишет Боррель.

Раскол, по его словам, может углубляться и далее, поэтому он призвал европейских политиков серьезно отнестись к ожиданиям и недовольству развивающихся стран. Глава европейской дипломатии напомнил, что в мире ведется борьба мнений и «битва предложений».

Ранее Боррель заявил, что не воспринимает всерьез китайский план по урегулированию конфликта на Украине. Он поддержал идею продолжить оказывать военную помощь Украине. В ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский в ходе саммита G20 озвучил план по урегулированию конфликта, состоящий из десяти пунктов. Инициатива главы государства в том числе предполагает освобождение всех пленных, вывод российских войск, прекращение боевых действий и восстановление территориальной целостности Украины.