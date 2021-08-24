«Это временно»: Кучма назвал причину «оккупации» Крыма

Второй президент Украины Леонид Кучма видит причину потери Крыма в том, что Киев не стал защищать свои территории. Об этом он сказал в интервью изданию «Украинская правда».

А война в Донбассе началась из-за того, что мы начали отвечать оккупантами, перешли к сопротивлению, — подчеркнул политик.

По словам Кучмы, войны можно было избежать, если бы Украина защищала свои территории в Донбассе. В таком случае, как он отметил, была бы «одна большая Малороссия».

Однако вместе с этим политик убеждён в том, что Крым именно оккупирован, а не аннексирован.

Аннексия — это же якобы навсегда... А вот оккупация — это временно, и мы своё вернём, — заключил экс-президент.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на киевском форуме «Крымская платформа» объявил о том, что с этого момента начинается обратный отсчёт до «возвращения» Крыма. Он заявил о готовящемся принятии международной декларации по полуострову. Зеленский выразил мнение, что этот документ создаст крепкий политический фундамент для совместной работы участников «Крымской платформы». Позднее он пригласил Россию к участию в этом форуме.

Крым вошёл в состав РФ после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но «временно оккупированной территорией». Подавляющее большинство западных стран также считают, что Россия незаконно «оккупировала» полуостров.