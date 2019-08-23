https://static.news.ru/photo/5db96042-7e9b-11e9-b293-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/: ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший президент Украины Леонид Кравчук дал новому руководству страны несколько советов по вступлению в НАТО.

По его словам, в первую очередь необходимо учитывать интересы соседних государств и действовать исключительно в рамках международного права.

Если сосед остерегается, что действия наши могут ему навредить, то мы должны согласовать наши действия с соседом так, чтобы жить добрососедски и не создавать ни для кого трудностей, — заявил Кравчук в эфире телеканала NewsOne.

Он также отметил, что власти Украины никого не слышат и действуют так, как хочется им.

Такого в современном мире не бывает. Мы не можем делать что хотим, но мы можем делать то, что нужно украинскому народу, руководствуясь его коренными национальными интересами, — подчеркнул политик.

Он также добавил, что с Россией подобные вопросы надо согласовывать.

Ранее News.ru писал о том, что Соединённые Штаты после распада СССР угрожали Киеву экономическими санкциями, поэтому Украина была вынуждена отказаться от ядерного оружия. Об этом рассказал экс-президент страны Леонид Кравчук.