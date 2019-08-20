https://static.news.ru/photo/c03b31dc-7360-11e9-89b7-fa163e074e61_660.jpg Первый президент Украины Леонид Кравчук Фото: Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press

Соединённые Штаты после распада СССР угрожали Киеву экономическими санкциями, поэтому Украина была вынуждена отказаться от ядерного оружия. Об этом рассказал экс-президент страны Леонид Кравчук.

Нас поставили прямо перед выбором — или мы складываем ядерное оружие, или на нас окажут экономическое давление, в том числе и применят санкции, — признался политик в эфире «24 канала».

Он также пояснил, что в те времена денег на содержание огромной армии не было, страна находилась в полнейшем упадке, поэтому было принято решение о ликвидации ядерного арсенала.

Ранее от также заявлял, что Украина была бы похожа на «обезьяну с гранатой», если бы стала ядерной державой. Кравчук неоднократно подчеркивал, что не жалеет о своём решении.

После распада Советского Союза Киев унаследовал ядерный арсенал, состоящий из 1,7 тысячи ядерных боеголовок, 176 межконтинентальных ракет и 44 стратегических бомбардировщиков. В 1994 году данное вооружение было уничтожено, а ядерные державы обязались гарантировать Украине безопасность.

Ранее New.ru писал о том, что экс-президент Украины Пётр Порошенко назвал армию страны одной из сильнейших в Европе. По его словам, такой она стала за пять лет, в течение которых он занимал свой пост. Порошенко указал, что «принял страну без боеспособной армии». Её обезоружили «безответственные политиканы-пацифисты и пятая колонна».