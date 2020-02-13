https://static.news.ru/photo/c28417f4-4e68-11ea-a385-fa163e074e61_660.jpg Эво Моралес Фото: Mario De Fina/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Помимо традиционной армии, в стране должны быть и отряды, сформированные из гражданских. Это может помочь лидеру государства избежать переворота, считает экс-глава Боливии Эво Моралес. Такой совет он дал президенту России Владимиру Путину.

Он привёл в пример бывшего лидера Венесуэлы Уго Чавеса, у которого были вооружённые гражданские отряды, «а не только военные, которые могут предать».

Нужна специальная идеология для военных и полицейских. Не только в России, но и в любом другом государстве, — заявил Моралес в интервью RTVI.

Он также рассказал, что с момента отречения от власти не общался с Путиным.

Сейчас экс-глава Боливии живёт в Аргентине. Однако, как писал NEWS.ru, из-за состояния здоровья он отправился на Кубу, где пройдёт курс лечения.