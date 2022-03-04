Экс-премьер Украины рассказал о планах ВСУ напасть на Донбасс 25 февраля

Украинские войска под руководством националистических батальонов готовились начать военную операцию в Донбассе 25 февраля, написал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в Facebook. По его словам, этот план разрабатывался вместе с Вашингтоном. Азаров также отметил, что в НАТО планировали развязать третью мировую войну с применением ядерного оружия против РФ, ключевая роль в развязывании конфликта отводилась Киеву.

За сутки до начала войны на уничтожение русскоязычного населения в Донбассе были приняты судьбоносные решения. Украинская армия (ВСУ), под руководством нацбатов готовилась начать военную операцию в Донбассе 25.02.22 года, — написал Азаров.

Он подчеркнул, что на Украине готовили провокацию для уничтожения жителей ЛНР и ДНР, а президент России Владимир Путин спас сотни тысяч жизней в Донбассе.

Более того, по словам Азарова, в НАТО планировали согласовать ввод сил на Украину летом 2022 года, чтобы к концу года спровоцировать конфликт с РФ с применением ядерного оружия. С декабря 2021 года Москва получала данные о планах Североатлантического альянса разместить на территории Украины четыре военные бригады.

Причём воздушная бригада с возможностью несения ядерных боеголовок. Согласовать данный ввод войск НАТО хотело летом 2022 года на заседании Совбеза ООН. Далее, скорее всего, к концу года, они бы спровоцировали конфликт и начали бы против России полномасштабные военные действия с применением ядерного оружия, — считает Азаров.

По его мнению, чтобы не допустить Третьей мировой войны и нападения на Россию с использованием ядерного оружия, правительство России приняло решение эту ситуацию купировать и навести на Украине порядок.

Запад давит информационно через соцсети и прочее, что Россия напала. Им обидно, что их планы разрушили, и теперь Россию не уничтожить ядерным оружием, которое есть на Украине и за счёт Украины, — добавил Азаров.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам глава государства отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.

1 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей. Он подчеркнул, что российская армия не оккупирует территорию Украины. Военнослужащие РФ принимают все меры для сохранения жизни и безопасности граждан. Удары наносятся только по военным объектам.