Экс-переводчик США в Ираке рассказал подробности ареста Саддама Хусейна

Американские военные при задержании экс-президента Ирака Саддама Хусейна использовали некий усыпляющий порошок, а также украли значительную часть личных вещей бывшего лидера страны, рассказал РИА Новости иракский переводчик, сотрудничавший с американцами во время операции по задержанию Хусейна.

По словам переводчика, примерно через восемь месяцев после начала его работы с американцами выяснилось , что Хусейн скрывается на ферме в районе Эль-Маабар провинции Салах-эд-Дин. Выследить экс-президента удалось после того, как американцы установили слежку за одним из его телохранителей.

При этом самому переводчику не разрешили приблизиться к месту операции, так как на нём не было противогаза: в помещении и на ферме, где находился бывший президент, распылили усыпляющий газ. В итоге вся ферма после операции оказалась покрыта неким белым веществом, а все находившиеся там животные умерли.

Оттуда вывели нескольких человек. После того как их вывели, я спросил, что это за люди. Мой офицер сказал — это президент Саддам Хусейн и спецназ, направленный, чтобы его задержать, даже нам запретили приближаться к нему, — рассказал мужчина.

Он добавил, что в комнате, где проживал Хусейн, были две пары ортопедической обуви, дорогая одежда, духи и личные вещи — наручные часы президента, несколько фотографий его семьи, а также ценные вещи и личный револьвер. Большую часть этих вещей, по словам переводчика, военные впоследствии «взяли на память».

Ранее бывший посол РФ в Ираке Владимир Титоренко заявил, что переходное правительство Ирака, сформированное США, не имело права проводить суд над бывшим иракским президентом Саддамом Хусейном. Специальный трибунал не обладал полномочиями, чтобы судить его, а доказательств применения химического оружия, что было одним из пунктов обвинения, нет до сих пор.