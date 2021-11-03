Экс-министр экономики Украины спрогнозировал полное разорение страны

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил о грядущем разорении 90% предприятий страны. Это означает банкротство всего государства, заявил заслуженный экономист Украины в эфире телеканала NewsOne.

Предприятия получают огромные счета за газ, которые им оплатить не под силу. Как следствие, 91% компаний не могут работать дальше и вполне вероятно, что скоро они остановятся. Это приведёт к сокращению налоговых поступлений и росту безработицы.

91% украинских компаний не в состоянии продолжать работу и в скором времени разорятся, — заявил Суслов.

На данный момент организации получают счета до 50 тысяч гривен за кубометр газа, что составляет до 140 тысяч рублей.

Это слишком дорого для них. Вероятно, что многие предприятия остановятся и будут признаны банкротами, — подытожил бывший министр.

Суслов был министром экономики Украины в 1997–1998 годах. С 2013 года политик является представителем страны в Евразийской экономической комиссии. С 2015 года — членом партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Ранее бывший украинский министр транспорта и связи Евгений Червоненко заявил, что Украину ожидает трагедия, если из-за ошибочной политики Киева прекратится транзит российского газа по ГТС страны. Украина может и дальше через коррупционные схемы покупать реверсный российский газ под видом европейского. Только это не приведёт ни к чему хорошему.