Экс-конгрессмен США призвал пересмотреть вопрос управления Калининградом Экс-конгрессмен США Шимкус призвал пересмотреть вопрос об управлении Калининградом

Фото: Михаил Голенков/РИА Новости

Калининградский морской торговый порт

Международному сообществу следует пересмотреть вопрос об управлении Калининградом, заявил бывший конгрессмен США литовского происхождения Джон Шимкус, передаёт EADaily. По его словам, Калининградская область после Второй мировой войны была передана под управление СССР временно, на 50 лет.

Ну, давайте решать вопрос Калининграда по договору, заключенному после Второй мировой войны, — этот статус не обсуждался уже несколько месяцев. В соглашении говорилось, что через 50 лет международное сообщество должно рассмотреть вопрос Калининграда. Итак, к чему я веду: я думаю, что международное сообщество должно собраться вместе и на основе договоренности, достигнутой 50 лет назад, сказать: хорошо, как управлять Калининградом? — сказал Шимкус.

Он добавил, что обсуждать это не следует до заключения перемирия между Россией и Украиной, и намекнул на то, что РФ игнорирует систему правил, договоров и доверия.

В свою очередь политолог Александр Носович назвал эту позицию частным мнением «давнего лоббиста литовской диаспоры».

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил договориться о создании коридора без возможности съезда с него на территорию Литовской Республики. Такой коридор, по его мнению, стоит ограничить, например, «специальным забором, по которому можно будет проехать на автомобиле грузовом или легковом, на поезде».