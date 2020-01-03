Группа ливанских адвокатов подала в суд иск, требуя привлечь к ответственности бывшего главу Nissan Карлоса Гона в связи с посещением им Израиля.
Власти Ливана считают Израиль враждебным государством, поэтому поездки туда и контакты в сфере экономики с этой страной запрещены на законодательном уровне. По словам инициаторов иска, в отношении Гона должны быть предприняты те же меры, что в отношении любого гражданина Ливана.
Независимо от того, политик это или известное лицо, он не должен избежать суда, — цитирует телеканал NHK одного из юристов.
Карлос Гон в конце декабря сбежал в Ливан из Японии, где находился под домашним арестом. Как ранее писал NEWS.ru, в организации побега принимал участие бывший боец спецназа США Майкл Тэйлор, который является сотрудником частной охранной компании. Кроме того, в деле может быть замешана ливанская охранная фирма.