https://static.news.ru/photo/629f7f4e-2f88-11ea-9e05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stevens-Line/ZUMAPRESS.com/Global look Press

Группа ливанских адвокатов подала в суд иск, требуя привлечь к ответственности бывшего главу Nissan Карлоса Гона в связи с посещением им Израиля.

Власти Ливана считают Израиль враждебным государством, поэтому поездки туда и контакты в сфере экономики с этой страной запрещены на законодательном уровне. По словам инициаторов иска, в отношении Гона должны быть предприняты те же меры, что в отношении любого гражданина Ливана.

Независимо от того, политик это или известное лицо, он не должен избежать суда, — цитирует телеканал NHK одного из юристов.

Карлос Гон в конце декабря сбежал в Ливан из Японии, где находился под домашним арестом. Как ранее писал NEWS.ru, в организации побега принимал участие бывший боец спецназа США Майкл Тэйлор, который является сотрудником частной охранной компании. Кроме того, в деле может быть замешана ливанская охранная фирма.