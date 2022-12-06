Попытки ВСУ ударить по военным аэродромам на территории России являются опасным витком в имеющемся конфликте, заявил отставной адмирал ВМС США, бывший главнокомандующий союзными войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис. По его словам, Запад после этих действий постарается «успокоить» украинцев. Киев попробуют удержать от «более масштабных атак», сказал Ставридис в своей статье для агентства Bloomberg.
Как отметил экс-глава сил НАТО, в противном случае велик рис того, что Североатлантический альянс вмешается прямым образом в развивающийся конфликт.
Ставридис подчеркнул, что блок может пообещать Киеву увеличить поставки улучшенных средств ПВО. Аналогичный разговор, добавил он, возможен и на тему истребителей.
Ранее заместитель помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Робин Данниган заявила, что потенциальная оперативная совместимость ВСУ с силами НАТО повысилась. По ее словам, вывод сделан на основе происходящего в течение последних девяти месяцев.
Данниган аргументировала позицию тем, что Киев получает технику от Альянса с начала специальной военной операции РФ.