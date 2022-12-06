Экс-глава сил НАТО обозначил «опасный виток» в деятельности ВСУ

Фото: Sadak Souici/Keystone Press Agency/Global Look Press

Попытки ВСУ ударить по военным аэродромам на территории России являются опасным витком в имеющемся конфликте, заявил отставной адмирал ВМС США, бывший главнокомандующий союзными войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис. По его словам, Запад после этих действий постарается «успокоить» украинцев. Киев попробуют удержать от «более масштабных атак», сказал Ставридис в своей статье для агентства Bloomberg.

Как отметил экс-глава сил НАТО, в противном случае велик рис того, что Североатлантический альянс вмешается прямым образом в развивающийся конфликт.

Ставридис подчеркнул, что блок может пообещать Киеву увеличить поставки улучшенных средств ПВО. Аналогичный разговор, добавил он, возможен и на тему истребителей.

Ранее заместитель помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Робин Данниган заявила, что потенциальная оперативная совместимость ВСУ с силами НАТО повысилась. По ее словам, вывод сделан на основе происходящего в течение последних девяти месяцев.

Данниган аргументировала позицию тем, что Киев получает технику от Альянса с начала специальной военной операции РФ.