Экс-глава Минобороны ДНР объяснил, как взятие Одессы обезопасит Крым

Бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с NEWS.ru заявил, что в рамках второго этапа российской спецоперации на Украине военным нужно занять Одесскую область, чтобы обезопасить Крым и Донбасс. По его мнению, защитить регионы можно только после того, как украинские войска будут отброшены за Днепр.

Если на втором этапе ставятся такие задачи, то это возможно после взятия Одессы, Николаева, Днепропетровска, после того, как украинские войска будут отброшены за Днепр. После занятия Одесской области можно будет говорить о безопасности Крыма и Донбасса. При этом спецоперация не закончится, если Киев не капитулирует к этому моменту, — объяснил Стрелков.

Он отметил, что задача выхода Приднестровья предусматривает занятие Одессы. По словам Стрелкова, Украина фактически устанавливает на юге Одесской области средства корабельной борьбы, ракетные комплексы, системы слежения.

По сути если Одесская область не будет занята, они будут накрывать новейшими ракетами всю акваторию Чёрного и Азовского моря. Обезопасить Крым, не освободив Одесскую область, невозможно, — добавил экс-глава Минобороны ДНР.

Ранее днём Миннекаев заявил, что ВС РФ в рамках второго этапа спецоперации должны установить полный контроль над Донбассом и югом Украины. Он подчеркнул, что при установлении контроля над Донбассом появляется возможность создать сухопутный коридор на территорию Крыма и оказать воздействие на важнейшие объекты ВСУ.

В ходе утреннего брифинга официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что ночью были нанесены удары по трём украинским военным объектам, включая ЗРК «С-300» близ населённого пункта Новосёлка, также была уничтожена бронетехника и места сосредоточения личного состава ВСУ. Также, по словам генерала, оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 58 военных объектов Украины, в том числе пункты управления, топливные хранилища, а также места базирования живой силы и военной техники.