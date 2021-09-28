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Экс-глава МИД Японии стал лидером правящей партии

09:19, 29 сентября 2021
Экс-глава МИД Японии стал лидером правящей партии Фумио Кисида Фото: fumio_kishida/instagram.com
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Новым лидером правящей Либерально-демократической партии Японии избран бывший министр иностранных дел Фумио Кисида. Он станет новым премьер-министром. Об этом пишет РИА Новости.

Во втором туре за пост главы партии боролись Кисида и министр по делам административной реформы, отвечающий за кампанию вакцинации в стране, Таро Коно. В первом туре разрыв между ними составлял всего один голос. Во втором же туре Кисида набрал 257 голосов, а его оппонент — 170.

Помимо них за пост лидера партии боролись две женщины — экс-министр общенациональных дел Санаэ Такаити и заместитель генерального секретаря партии Сэйко Нода. Они не прошли во второй тур.

Голосование за кандидатуру премьер-министра пройдёт в парламенте страны 4 октября.

Ранее в Японии объявили имена четырёх кандидатов на пост главы правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) страны и, соответственно, премьер-министра. Выборы прошли 29 сентября. В очном режиме проголосовали 383 члена партии — депутаты обеих палат парламента.

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