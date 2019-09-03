https://static.news.ru/photo/357e3436-ce9b-11e9-ad6f-fa163e074e61_660.jpg Кристоф Метцельдер Фото: kinopoisk.ru

Бывший защитник сборной Германии по футболу Кристоф Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии.

Сообщается, что в доме бывшего футболиста проводились обыски и полицейские конфисковали его мобильный телефон. В материале говорится, что три недели назад девушка Метцельдера обратилась в полицию Гамбурга и показала сотрудникам как минимум 15 фотографий, которые он отправил ей через мессенджер WhatsApp.

Бывший игрок «Реала» до сих пор не арестован, сообщает Bild .

Ранее News.ru писал, что американский певец Ар Келли, которого обвиняют в растлении несовершеннолетних, в ходе заседания в суде Нью-Йорка не признал вину. В свою очередь судья отказал его адвокатам отпустить обвиняемого под залог.