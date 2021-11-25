Экс-депутат Рады предупредил украинцев о введении военного положения

Бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко считает, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) 1 декабря президент Украины Владимир Зеленский может поднять вопрос о введении военного положения в стране. В эфире телеканала «Наш» он заявил, что такое решение будет принято с целью контроля за СМИ.

Это абсолютное ограничение всех конституционных прав граждан, в том числе на свободу слова, на собственность, на демократические митинги, на любые публичные мероприятия, — сказал Ляшко.

При этом он не уточнил, откуда у него такая информация.

Согласно украинскому законодательству, военное положение вводится в стране указом президента, который тот издаёт по предложению СНБО. Документ должна также утвердить Верховная рада.

Ранее бывший премьер-министр Украины Юлии Тимошенко заявила, что в вопросе поставок электроэнергии Украина полностью зависит от Москвы и Минска, хотя не признаёт президента Белоруссии, а Россию считает страной-агрессором. Тем не менее отсутствие достаточного количества газа и угля говорит о том, что Киев «практически поставили на колени». Она также заявила, что за энергетический кризис в стране несут ответственность чиновники, не обеспечившие заполнения хранилищ газом и углём.