https://static.news.ru/photo/844e3bf8-e988-11e9-aaef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ray Tang/ZUMAPRESS.com

Западные СМИ сообщают об акциях, привлекающих внимание к проблемам климата, которое организация Extinction Rebellion (XR) проводит с 7 октября одновременно в нескольких странах мира.

Так, в Лондоне экоактивисты перекрыли движение на двух мостах через Темзу, а также дороги, ведущие к правительственным зданиям. Скотленд-Ярд охарактеризовал акцию, как беспрецедентную и пообещал задерживать всех, кто нарушает закон.

В Берлине члены организации парализовали движение на несколько часов, заблокировав важный транспортный узел в центре Берлина - площадь с колонной Победы Большая звезда. На площади Потсдамер платц ситуация аналогичная. Полиция ведёт переговоры с организаторами акции и предлагает им другие места для демонстрации, пишет Berliner Morgenpost .

В Париже активистами захвачена площадь Шатле, там участники перекрыли движение тюками с соломой и сели на них, перекрыв одновременно мост через Сену, ведущий к префектуре полиции и Дворцу правосудия, сообщает Le Figaro . Судя по всему, протестующие не собираются уходить и разворачивают палаточный городок.

Аналогичные акции проводятся в Мадриде, Амстердаме, Мельбурне и Сиднее. Организаторы заявляют о том, что акции будут проходить в 60 городах на протяжении двух недель. Они требуют от правительств введения чрезвычайного положения в сфере экологии и климата, остановки выбросов парниковых газов и создания ассамблеи из граждан, которая займётся решением проблем экологии.

Как писал News.ru ранее, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер объяснил феномен экоактивистки Греты Тунберг отсутствием этого феномена. Подростка используют лоббисты в своих интересах, считает он.