Экипаж танкера Stolt Tankers отразил атаку пиратов у берегов Йемена

Команда нефтехимического танкера Stolt Apal, принадлежащего британской компании Stolt Tankers, подверглась атаке пиратов у берегов Йемена в Аденском заливе. Нападение было успешно отбито.
Танкер Stolt Apal подвергся нападению пиратов в воскресенье, 17 мая, в Аденском заливе, примерно в 75 километрах к югу от Йемена,— цитирует РИА Новости официального представителя компании.
К британскому танкеру на высокой скорости подошли два парусных судна с шестью вооружёнными людьми на борту. Охрана танкера произвела несколько предупредительных выстрелов, однако пираты открыли огонь по судну.
Сообщается, что после этого с танкера был открыт огонь на поражение и одно судно оказалось обездвиженным. Пираты отступили. Танкеру нанесены незначительные повреждения, однако груз остался невредим.
Как ранее писал NEWS.ru, нападениям в Гвинейском заливе 8 мая подверглись два судна — научно-исследовательское Djibloho и грузовое Rio Mitong. На обоих находились россияне. Двое из них похищены нападавшими. Ещё двое получили ранения и находятся в госпитале.