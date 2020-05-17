Экипаж танкера Stolt Tankers отразил атаку пиратов у берегов Йемена

https://static.news.ru/photo/279a71d8-9879-11ea-aa8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com/ru/users/weeksymate-9245692

Команда нефтехимического танкера Stolt Apal, принадлежащего британской компании Stolt Tankers, подверглась атаке пиратов у берегов Йемена в Аденском заливе. Нападение было успешно отбито.

Танкер Stolt Apal подвергся нападению пиратов в воскресенье, 17 мая, в Аденском заливе, примерно в 75 километрах к югу от Йемена, — цитирует РИА Новости официального представителя компании.

К британскому танкеру на высокой скорости подошли два парусных судна с шестью вооружёнными людьми на борту. Охрана танкера произвела несколько предупредительных выстрелов, однако пираты открыли огонь по судну.

Сообщается, что после этого с танкера был открыт огонь на поражение и одно судно оказалось обездвиженным. Пираты отступили. Танкеру нанесены незначительные повреждения, однако груз остался невредим.

Как ранее писал NEWS.ru, нападениям в Гвинейском заливе 8 мая подверглись два судна — научно-исследовательское Djibloho и грузовое Rio Mitong. На обоих находились россияне. Двое из них похищены нападавшими. Ещё двое получили ранения и находятся в госпитале.