https://static.news.ru/photo/e718aef2-4fc8-11ea-8710-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Schickert/picture alliance/Global Look Press

Российские туристы назвали семь популярных достопримечательностей, посещение которых разочаровывает. На первом месте оказалась Эйфелева башня в Париже.

По словам путешественников, неудобства при её посещении доставляют большая очередь в кассу и толкотня на смотровой площадке. Туристы рекомендуют любоваться башней на некотором расстоянии от неё.

На втором месте рейтинга — Голубая мечеть в Стамбуле. По словам участников опроса, проведённого онлайн-сервисом Aviasales, на самом деле её цвет не соответствует названию. К тому же в ней всегда многолюдно и присутствует неприятный запах.

На третьей строчке в списке оказались египетские пирамиды. Они разочаровали туристов замусоренностью.

У 13% опрошенных оказались ниже ожидаемых впечатления от посещения Ласточкиного гнезда в Крыму. По словам путешественников, эта достопримечательность красива только с большого расстояния или на фотографиях.

Каждый десятый респондент не впечатлился Карловым мостом в Праге. Туристы сочли его «обычным каменным мостом».

Шестое и седьмое места в рейтинге достались брюссельскому Писающему мальчику и французскому Версалю, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что туристы назвали самым романтичным городом в мире итальянскую Верону — родину Ромео и Джульетты, героев пьесы Уильяма Шекспира.