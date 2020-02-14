Российские туристы назвали семь популярных достопримечательностей, посещение которых разочаровывает. На первом месте оказалась Эйфелева башня в Париже.
По словам путешественников, неудобства при её посещении доставляют большая очередь в кассу и толкотня на смотровой площадке. Туристы рекомендуют любоваться башней на некотором расстоянии от неё.
На втором месте рейтинга — Голубая мечеть в Стамбуле. По словам участников опроса, проведённого онлайн-сервисом Aviasales, на самом деле её цвет не соответствует названию. К тому же в ней всегда многолюдно и присутствует неприятный запах.
На третьей строчке в списке оказались египетские пирамиды. Они разочаровали туристов замусоренностью.
У 13% опрошенных оказались ниже ожидаемых впечатления от посещения Ласточкиного гнезда в Крыму. По словам путешественников, эта достопримечательность красива только с большого расстояния или на фотографиях.
Каждый десятый респондент не впечатлился Карловым мостом в Праге. Туристы сочли его «обычным каменным мостом».
Шестое и седьмое места в рейтинге достались брюссельскому Писающему мальчику и французскому Версалю,
Ранее NEWS.ru писал, что туристы назвали самым романтичным городом в мире итальянскую Верону — родину Ромео и Джульетты, героев пьесы Уильяма Шекспира.
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