«Его убили»: в столице Аргентины прошли протесты из-за смерти Марадоны

Аргентинцы вышли на улицы Буэнос-Айреса с требованием завершить расследование обстоятельств кончины Диего Марадоны и наказать виновных.

Протестующие скандировали лозунг: «Он не умер, его убили». По их мнению, к смерти бывшего футболиста причастны врачи. В акции протеста приняли участие бывшая супруга Марадоны Клаудия Вильяфанье, а также его дочери Дальма и Джаннина.

В центр Буэнос-Айреса были стянуты дополнительные силы полиции. В ходе акций протеста серьёзных столкновений зафиксировано не было.

Марадона скончался 25 ноября 2020 года на 61 году жизни из-за отёка лёгких, вызванного хронической сердечной недостаточностью.

О том, как прошли акции протеста, — в фотогалерее NEWS.ru.

Argentina F.C./twitter.com Franco Fafasuli/twitter.com Radio 10 - AM 710/twitter.com AP Photo/Natacha Pisarenko/ТАСС Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press Franco Fafasuli/twitter.com EPA/Juan Ignacio Roncoroni/ТАСС EPA/Juan Ignacio Roncoroni/ТАСС Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press EPA/Juan Ignacio Roncoroni/ТАСС Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press