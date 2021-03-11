16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

«Его убили»: в столице Аргентины прошли протесты из-за смерти Марадоны

19:05, 11 марта 2021 19
Фото: EPA/Juan Ignacio Roncoroni/ТАСС

Аргентинцы вышли на улицы Буэнос-Айреса с требованием завершить расследование обстоятельств кончины Диего Марадоны и наказать виновных.

Протестующие скандировали лозунг: «Он не умер, его убили». По их мнению, к смерти бывшего футболиста причастны врачи. В акции протеста приняли участие бывшая супруга Марадоны Клаудия Вильяфанье, а также его дочери Дальма и Джаннина.

В центр Буэнос-Айреса были стянуты дополнительные силы полиции. В ходе акций протеста серьёзных столкновений зафиксировано не было.

Марадона скончался 25 ноября 2020 года на 61 году жизни из-за отёка лёгких, вызванного хронической сердечной недостаточностью.

О том, как прошли акции протеста, — в фотогалерее NEWS.ru.

Argentina F.C./twitter.com

Franco Fafasuli/twitter.com

Radio 10 - AM 710/twitter.com

AP Photo/Natacha Pisarenko/ТАСС

Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Franco Fafasuli/twitter.com

EPA/Juan Ignacio Roncoroni/ТАСС

EPA/Juan Ignacio Roncoroni/ТАСС

Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

EPA/Juan Ignacio Roncoroni/ТАСС

Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео