«Его убили»: в столице Аргентины прошли протесты из-за смерти Марадоны

Аргентинцы вышли на улицы Буэнос-Айреса с требованием завершить расследование обстоятельств кончины Диего Марадоны и наказать виновных.
Протестующие скандировали лозунг: «Он не умер, его убили». По их мнению, к смерти бывшего футболиста причастны врачи. В акции протеста приняли участие бывшая супруга Марадоны Клаудия Вильяфанье, а также его дочери Дальма и Джаннина.
В центр Буэнос-Айреса были стянуты дополнительные силы полиции. В ходе акций протеста серьёзных столкновений зафиксировано не было.
Марадона скончался 25 ноября 2020 года на 61 году жизни из-за отёка лёгких, вызванного хронической сердечной недостаточностью.
О том, как прошли акции протеста, — в фотогалерее NEWS.ru.
Argentina F.C./twitter.com
Franco Fafasuli/twitter.com
Radio 10 - AM 710/twitter.com
AP Photo/Natacha Pisarenko/ТАСС
Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press
Franco Fafasuli/twitter.com
EPA/Juan Ignacio Roncoroni/ТАСС
EPA/Juan Ignacio Roncoroni/ТАСС
Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press
EPA/Juan Ignacio Roncoroni/ТАСС
Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press
Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press
Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press