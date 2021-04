Египет показал видео перевозки мумий фараонов в центре Каира

Провожали вереницу автомобилей девушки и мужчины в древнеегипетских одеяниях. Процессию возглавили всадники-стражники.

Национальный музей Египта кортеж покинул в 20:00 (21:00 мск) и отправился в недавно отстроенный в древнем районе Каира Фустате Национальный музей египетской цивилизации. Перевезены были тела 18 царей и четырёх цариц с17-20 династий, в частности, Рамзеса II, Тутмоса III, Сети I и царицы Хатшепсут.