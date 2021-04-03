Египет показал видео перевозки мумий фараонов в центре Каира

https://static.news.ru/photo/5c029f72-94db-11eb-b11a-96000091f725_660.jpg Фото: Sky News Arabia / Twitter

Церемония транспортировки мумий 22 известнейших фараонов прошла в центре Каира. Власти Египта обнародовали кадры, на которых видно, как кортеж с забальзамированными телами древних правителей покидает исторический музей столицы под музыку.

Провожали вереницу автомобилей девушки и мужчины в древнеегипетских одеяниях. Процессию возглавили всадники-стражники.

Национальный музей Египта кортеж покинул в 20:00 (21:00 мск) и отправился в недавно отстроенный в древнем районе Каира Фустате Национальный музей египетской цивилизации. Перевезены были тела 18 царей и четырёх цариц с17-20 династий, в частности, Рамзеса II, Тутмоса III, Сети I и царицы Хатшепсут.

22 royal mummies are moved from the Egyptian Museum to the new one in a long-awaited 'Golden Parade' in Cairo, Egypt.

pic.twitter.com/sTqxx4KqIw — Xavi Ruiz (@xruiztru) April 3, 2021

Путь длиной в пять километров машины преодолели под телекамерами. На церемонию съехались посмотреть журналисты со всего мира.

Это самое большое культурное событие в Египте за последние годы, — отметил министр по делам древностей и туризма страны Халед аль-Анани.

Ранее NEWS.ru рассказывал про 2100-летнюю мумию из Древнего Египта, которую изначально идентифицировали как птицу. На самом деле, она оказалась человеческим зародышем. Выяснилось это благодаря компьютерной томографии (КТ).